Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Ekipler tarafından kurtarıldı

Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Ekipler tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Ekipler tarafından kurtarıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye’de Sarısu Şelalesi’nde doğa yürüyüşü yapan kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ulaşılan yaralı, ekipler tarafından bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Olay, Karaçay Vadisi üzerinde bulunan Sarısu Şelalesi'nde meydana geldi. Sarısu Şelalesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, kayalıklarda dengesini kaybederek ayağından yaralandı.

Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Ekipler tarafından kurtarıldı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ulaşılan yaralı, ekipler tarafından bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Ekipler tarafından kurtarıldı - 2. Resim

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Yaralı, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Allah hepinizden razı olsun ağabey. Bizi düşünmeniz yeterli" dedi.

Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Ekipler tarafından kurtarıldı - 3. Resim

Daha sonra AFAD aracına alınan vatandaş, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Trabzonspor'un yeni transferine 4 maç cezaAntalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Makine kontrolden çıktı! Boğazı kesilen işçi feci şekilde can verdi - GündemBoğazı kesilen işçi feci şekilde can verdiBatan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var! - GündemBatan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var!Komisyonun en çarpıcı anı! Kahraman gazi, protez gözünü çıkarıp öyle konuştu - GündemProtez gözünü çıkarıp söze başladı! 'Bedel' çıkışıİlk ders zili çalmadan İstanbul Valiliği'nden sokak köpekleri talimatı! "İvedilikle başlatılacak" - GündemValilik talimatı verdi! "İvedilikle başlatılacak"İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı - GündemİHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldıİstanbul Valiliği'nden SMA stantlarıyla ilgili flaş karar: Yüksek sese kesinlikle müsaade edilmeyecek - Gündem"Kesinlikle müsaade edilmeyecek"
Sonraki Haber Yükleniyor...