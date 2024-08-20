Düğün yolunda kahreden kaza: Aynı aileden 4 kişi can verdi

Batman’da, Mardin’e düğüne giden ailenin pikabı ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Dağı'nda can pazarı! Zincirleme kazada sürücü yanarak can verdi: Çok sayıda yaralı var

Bolu Dağı'nda can pazarı! Zincirleme kazada sürücü yanarak can verdi: Çok sayıda yaralı var

Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkisinde yolun tek şeritte düştüğü bölümde pikap ile tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.

4 ÖLÜ 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler’in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.