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Düğün yolunda kahreden kaza: Aynı aileden 4 kişi can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğün yolunda kahreden kaza: Aynı aileden 4 kişi can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’da, Mardin’e düğüne giden ailenin pikabı ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkisinde yolun tek şeritte düştüğü bölümde pikap ile tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. 

Düğün yolunda kahreden kaza: Aynı aileden 4 kişi can verdi - 1. Resim

4 ÖLÜ 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler’in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Düğün yolunda kahreden kaza: Aynı aileden 4 kişi can verdi - 2. Resim

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düğün yolunda kahreden kaza: Aynı aileden 4 kişi can verdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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