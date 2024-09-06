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Düzce'de yoldan geçen şahıs ağacı ateşe verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Düzce&#039;de yoldan geçen şahıs ağacı ateşe verdi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Yolda yürüyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs palmiye ağacını ateşe verdiği görüldü.

Düzce Belediyesinin X sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Yazıklar olsun. Bu neyin öfkesi. Mehmet Akif Caddesindeki işletmenin önünde bulunan palmiye ağacını ateşe veren, insanlıktan nasibini almayan vandalları tarif edecek bir söz bulamadık." ifadelerine yer verildi.

Düzce'de yoldan geçen şahıs ağacı ateşe verdi - 1. Resim

Görüntülerde, Mehmet Akif Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, kaldırımda yürüdüğü sırada cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe vererek kaçması ve kısa sürede ağacın tamamını saran alevleri, esnafın kovalarla ve hortumla su tutarak söndürmesi yer alıyor.

Polis, ağacı yakan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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