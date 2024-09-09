Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan'dan İİT'ye Kudüs çıkışı: İsrail'in pervasız saldırılarına kayıtsız kalamaz

Erdoğan'dan İİT'ye Kudüs çıkışı: İsrail'in pervasız saldırılarına kayıtsız kalamaz

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan İİT&#039;ye Kudüs çıkışı: İsrail&#039;in pervasız saldırılarına kayıtsız kalamaz
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını hatırlatan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi. Erdoğan, Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatının günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigâne kalması düşünülemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'in, işgal ve istila politikasını Mescid-i Aksa’yı da içine alacak şekilde genişletme çabası içinde olduğunu söyledi.

https://x.com/RTErdogan/status/1833227641438277958

İslam İşbirliği Teşkilatı'nı görevini yapmaya çağıran Erdoğan, şunları söyledi:

"İsrail hükûmeti, işgal ve istila politikasını ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı da içine alacak şekilde genişletme arayışındadır.

Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatının günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigâne kalması düşünülemez.   

Harem-i Şerif’e yönelik siyonistlerin tacizleri ve baskınları artmaktadır. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz.

Merhum Nuri Pakdil’in ifadesiyle “Yüreğimizin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır.”

Bunun için her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatının daha fazla vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor.

Bununla ilgili temaslarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.

Düzenleyen:  - Gündem
iOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi günü çıkacakFIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Öldürebilir ve bu yanına kâr kalabilir’ ABD’de Biden yönetimine Ayşenur Ezgi Eygi tepkisi - GündemABD’de Biden yönetimine Ayşenur tepkisiCem Küçük'ten "teğmenler" için çarpıcı kulis: "Erdoğan'a MİT'ten rapor gitti, üst düzey komutanlar görevden alınacak" - GündemCem Küçük'ten "teğmenler" için çarpıcı kulisNarin Güran'ı onunla taşımıştı! N. B'nin otomobili kameralara takılmış - GündemN. B'nin otomobili kameralara takılmışİBB Meclisi’nde Vaniköy tartışması! İmamoğlu'na seslendi: "Suçluluk psikolojisine girmeyin" - GündemİBB Meclisi’nde Vaniköy tartışmasıBursa'da kaybolan adamdan 2 gündür haber alınamıyordu! Cesedi traktörün altında çıktı - Gündem2 gündür haber alınamayan adamın cesedi bulunduFethiye'de taksiciler ve bar işletmecileri arasında meydan kavgası! 24 kişi gözaltına alındı - GündemTaksiciler ve bar işletmecileri birbirine girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...