Erdoğan'dan İİT'ye Kudüs çıkışı: İsrail'in pervasız saldırılarına kayıtsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını hatırlatan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi. Erdoğan, Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatının günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigâne kalması düşünülemez" dedi.

Cem Küçük'ten "teğmenler" için çarpıcı kulis: "Erdoğan'a MİT'ten rapor gitti, üst düzey komutanlar görevden alınacak"

Cem Küçük'ten "teğmenler" için çarpıcı kulis: "Erdoğan'a MİT'ten rapor gitti, üst düzey komutanlar görevden alınacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'in, işgal ve istila politikasını Mescid-i Aksa’yı da içine alacak şekilde genişletme çabası içinde olduğunu söyledi.

https://x.com/RTErdogan/status/1833227641438277958

İslam İşbirliği Teşkilatı'nı görevini yapmaya çağıran Erdoğan, şunları söyledi:

"İsrail hükûmeti, işgal ve istila politikasını ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı da içine alacak şekilde genişletme arayışındadır.

Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatının günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigâne kalması düşünülemez.

Harem-i Şerif’e yönelik siyonistlerin tacizleri ve baskınları artmaktadır. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz.

Merhum Nuri Pakdil’in ifadesiyle “Yüreğimizin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır.”

Bunun için her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatının daha fazla vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor.

Bununla ilgili temaslarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.