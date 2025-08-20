Gaziantep Şahinbey’de dehşet! Küçük Emine kamyonetin altında kaldı

Feci kaza, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen Uğurlu Çeyiz firmasına ait kamyonet, geri geri giderken 9 yaşındaki yabancı uyruklu Emine Berut'a çarptı.

Kamyonetin altında kalan kız çocuğunu görenler büyük panik yaşarken, hemen ekiplere ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu Emine Berut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, cenaze ise yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.