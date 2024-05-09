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Günlük 1500 liraya çalışacak işçi bulamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Günlük 1500 liraya çalışacak işçi bulamıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta Mustafa Uludağ, tarlasında bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak iş bulamadığı için isyan etti. Uludağ, "Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor, traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu, oralarda daha çok para aldıklarını öğrendim" dedi.

Kahramanmaraş'ta bağ evinde yaşamını sürdüren 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, bağ evinin bahçesindeki ağaçların bakım ve onarımı, kazma ve çapa işlerinde çalıştıracak kimse bulamadığını anlattı. Uludağ, günlük ortalama bin ile bin 500 TL arasında yevmiye ile işçi bulamamaktan yakındı.

Bahçede kendisinin çalıştığını söyleyen Uludağ, “Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama, budama gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum. Bin lira-bin 500 yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz.

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DEPREMDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Eskiden Kahramanmaraş’ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı, oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu, depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var. Bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz”

dedi.

Herkesin kolay iş bulma telaşında olduğunu söyleyen Uludağ, “Benim yaşım 60’ı geçti, ben bundan sonra elimde kazma ile nasıl çalışacağım. Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor, traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu, oralarda daha çok para aldıklarını öğrendim” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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