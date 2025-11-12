Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 18 şehidin naaşı bulundu

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 18 şehidin naaşı bulundu

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TSK'ya ait, içinde 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesine ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor." açıklamasını yaptı. Bakan Geladze, "Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Azerbaycan'ın Gence kentinden kalkan ve Türkiye'ye giderken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 18 şehidin naaşına ulaşıldığını, 2 kişinin ise arandığını bildirdi.

Gürcü Bakan Geladze, uçağın düştüğü enkaz bölgesine giderek arama çalışmalarına katıldı. Bakan Geladze, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada dikkat önemli açıklamalarda bulundu.

"18 KİŞİNİN NAAŞINA ULAŞILDI, 2 KİŞİNİN NAAŞI ARANIYOR"

Bakan Geladze basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz."

"DETAYLI BİLGİLERİ TÜRKİYE TARAFIYLA BİRLİKTE AÇIKLAYACAĞIZ"

Uluslararası bir arama ekibinin oluşturulduğunu duyuran Bakan Geladze, "Ayrıca Türk mevkidaşlarımız da bu çalışmalara dahil edildi. Gece boyunca olay yerinde bulundular. Uçağın askeri bir uçak olması nedeniyle detaylı bilgileri Türkiye tarafıyla birlikte açıklayacağız." dedi.

