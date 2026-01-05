Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde, iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Elinde kalıcı hasar riski bulunan ve doku nakli gerekebileceğini belirten Taş, merkez hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Antalya’da yaşayan araç kaplama ustası Yasin Taş, dövme sildirmek isterken büyük bir sağlık sorunu yaşadı. Yılbaşı öncesinde memleketi Batman’a giden Taş, sol elinin üzerindeki gül dövmesini sildirmek için bir güzellik merkezine başvurdu. 17 Aralık’ta lazerle yapılan ilk seansın ardından birkaç gün sonra gerçekleştirilen ikinci işlem sonrası Taş’ın elinde ciddi hasar oluştu.

Güzellik merkezi faciası! Dövmesini sildirmek istedi, şimdi doku nakli gündemde

"AĞRIN OLURSA AĞRI KESİCİ İÇ"

Lazer uygulamasının yapıldığı bölgede kısa süre içinde yanıklar ve su toplaması meydana geldi. Güzellik merkezi çalışanları, Taş’a yalnızca verdikleri kremi kullanmasını ve ağrı olması halinde ağrı kesici almasını önerdi. Ancak şikâyetleri artan Taş, hastaneye başvurdu.

İKİNCİ DERECE YANIK TEŞHİSİ KONDU

Hastanede yapılan muayenede, lazer uygulanan bölgede ikinci derece yanık oluştuğu tespit edildi. Plastik Cerrahi bölümüne yönlendirilen Taş’a, elindeki hasarın ciddi olduğu ve deri ile doku nakli gerekebileceği bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Mesleği gereği sürekli ellerini kullandığını belirten Taş, yaşadığı durumun iş hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi. Yanıklar nedeniyle elini kullanmakta zorlandığını ifade eden Taş, hatalı uygulama nedeniyle mağdur edildiğini belirterek güzellik merkezi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

“İZ KALMAYACAK DENİLDİ, DURUM ÇOK AĞIR”

İşlem öncesinde kendisine dövme silme işlemi sonrası herhangi bir iz kalmayacağının söylendiğini dile getiren Taş, yaşadıklarının bunun tam tersi olduğunu belirtti. Elinde kalıcı iz oluşma ihtimali bulunduğunu söyleyen Taş, “İkinci seanstan sonra durum çok kötüleşti. Doktorlar deri naklinden bahsediyor. Şu an elimi kullanamıyorum” dedi.

Lazer uygulaması sonrası güzellik merkezini aradığını ve aldığı cevap karşısında hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Taş, merkezin yüksek ayarda işlem yaptıklarını kabul ettiğini ancak yeterli destek sağlamadığını öne sürdü.

Taş, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki süreci başlatacağını ifade etti.

