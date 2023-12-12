Hafta sonuna plan yapanlar dikkat! Cuma günü gelecek 3 gün boyunca sürecek, şiddetli kar geliyor

12 Aralık 2023 14:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:12

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güncel hava durumu raporları vatandaşlar tarafından sorgulanırken uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar 2-3 derece artışa geçerken vatandaşlar ‘Bugün hava durumu nasıl? Hangi bölgelerde kar yağışı var?’ sorularını araştırmaya başladı. Hafta sonunda plan yapanlar dikkat. Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı. Şiddetli kar geliyor! O günlerden sonra atkısız beresiz dışarı çıkmayın.

HAFTA SONUNA PLAN YAPANLAR DİKKAT! CUMA GÜNÜ GELİYOR

Hafta başında Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla artarken Meteorolojiden soğuk hava uyarısı geldi. Daha önce İstanbul’a ne zaman kar yağacağını bilen Orhan Şen, sosyal medya hesabından soğuk hava uyarısında bulundu.

Orhan Şen tarafından aktarılan bilgilere göre, Cuma günü yurt geneline soğuk hava dalgası geliyor. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşecek. 3-4 gün boyunca sürecek.

ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Orhan Şen, Doğuda ve İç Anadolu’da kar yağışları beklediğini belirterek, "Hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava 3-4 günlük. Pazartesi Doğuda ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda da kar yapar." uyarısında bulundu.