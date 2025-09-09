Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın yolunda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’i engellemek için vatandaşları önceki akşam il binasına çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin yaptığı “sokak çağrısı”, ardından CHP’lilerin polise saldırması kamuoyunda büyük tepki gördü.

 Berat Temiz ANKARA -  Özel’in “isyan” çağrısını değerlendiren hukukçu Cüneyt Toraman, Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinde ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçunun yer aldığını söyledi. Özgür Özel’in sokak çağrısı üzerine Selahattin Demirtaş hatırlatmasında bulunan Toraman, “Sokağa çağrı yapılması neticesinde suç işlenirse, çağrıyı yapan da işlenen suçlara iştirak etmiş sayılır. Buna örnek olarak, Selahattin Demirtaş’ın yaptığı sokak çağrısı sonucunda 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda 2 polisin şehit olması ve 35 kişinin ölümünden dolayı 6 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırılmasını verebiliriz” diye konuştu.

Hukukçu Hadi Dündar da, mahkeme kararlarının Türk milleti adına verildiğini ve uygulanmak zorunda olduğunu ifade etti. Dündar, “Gürsel Tekin, mahkeme tarafından görevlendirilmiş bir kişi olarak gerekirse polis zoruyla binaya girer ve orayı yönetmeye başlar. Buna karşı direnen herkes, işlediği suçla karşı karşıya kalır ve Türk Ceza Kanunu’nda karşılığı neyse, o yaptırımla karşılaşır. Bu şahıs milletvekili olsa da, dokunulmazlık zırhı onu korumaz; milletvekilliği sona erdiğinde aynı suçtan yargılanır” ifadelerini kullandı.

