İstanbul'da motosikletli çetelere operasyon! 69 çete üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç çetelerine yönelik son 1 ayda 14 ayrı ilçede operasyon düzenledi. Operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı. 69 çete üyesinin tutuklandığı operasyonda, 111 tabanca, bu silahlara ait 751 mermi ve bir el bombası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, suç ağlarına ve yeni nesil motosikletli suç çetelerine yönelik operasyonlarına ara vermeden sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "tehdit", "yağma" ve "kurşunlama" olaylarına karışan, silah üretimi, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelileri mercek altına aldı. "Yeni nesil çete" olarak tabir edilen motosikletli suç çetesi üyelerinin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yapan polis, bu kapsamda belirlenen adreslere eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu'nda çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, 42 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlardaki aramalarda, kurusıkıdan çevirme 111 tabanca, 1 el bombası, çeşitli çap ve ebatta 751 mermi, 474 parça ateşli silah mekanizması, 124 namlu, 2 delici ve kesici alet, 2 taşlama makinası, 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 euro para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 85 şüphelinin 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

