İstanbul Valiliği; 16 Temmuz-28 Ekim 2026 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını yasakladı.

İstanbul Valiliği kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ile kullanımının yasaklandığını duyurdu.

16 Temmuz'da başlayacak yasağın, 28 Ekim 2026 tarihine kadar süreceği belirtildi.

YANGIN RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi A ve C fıkrası ve 66. maddesi gereği, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla havai fişeklerin isabet ettiği yerlerde yangın çıkarma riskine karşı dikkat edilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilmesi konusunda gerekli uyarılar yapılmıştı.

İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı

ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026 ­15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026 ­28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

Başta Kaymakamlarımız olmak üzere sıralı/sorumlu amirlerce konunun titizlikle takip edilmesi, tüm kolluk birimlerince denetimlerin aralıksız sürdürülmesi, söz konusu yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa

meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

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