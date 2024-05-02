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Kadıköy'de İBB'nin alt yapı çalışmalarında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin ortak çalışması sırasında rögar kapağı patladı. Bu nedenle caddeler göle döndü.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde 30 Nisan tarihinde saat 16.00 sıralarında cadde üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin ortak yürüttüğü alt yapı çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle rögar kapağı patladı.

CADDE GÖLE DÖNDÜ

Rögarın patlamasıyla birlikte caddeler ve yollar sular altında kalarak göle döndü. Yaşanan olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Mahalle sakinlerinden esnaf Murat Köse, "Ben 50 yıldır buradayım. Bakım yapılmadı. Şimdi bakım yapılıyor ama patlama oluyor" dedi.

Kadıköy'de İBB'nin alt yapı çalışmalarında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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