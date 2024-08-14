Kendini parkın ortasına astı! Korku dolu anlar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de Garip A. isimli bir şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak hayatını kaybetti Şahsın bunalıma girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi korku dolu görüntülere sahne oldu. Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Parka gelen vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı