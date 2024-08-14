Kendini parkın ortasına astı! Korku dolu anlar

Kayseri'de Garip A. isimli bir şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak hayatını kaybetti Şahsın bunalıma girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi korku dolu görüntülere sahne oldu. Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Parka gelen vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.