Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafiğe neden oldu. İstanbul'a dönüş yollarında trafik durma noktasında gelirken, öte yandan Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine getirilen yasak yarın saat 01.00'e kadar devam edecek.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

GEÇ SAATLERE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'a dönüş yolunda ise özellikle akşam saatlerine doğru artan araç sayısı nedeniyle kentin ana giriş arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu Yakası’ndan İstanbul’a giriş yapmak isteyen çok sayıda araç, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu üzerinde yoğun bir trafik oluşturdu. Özellikle gişelerde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Otoyol üzerindeki bazı noktalarda ise maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı görüldü. Bayram trafiği yoğunluğunun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA YASAK GELDİ

Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artması beklenen trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar kapsamında, dün saat 16.00'da başlayan kısıtlama, yarın 01.00'e kadar devam edecek.

Uygulama doğrultusunda, D-110 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Tekirdağ'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmiyor.

BİNLEREC PERSONEL YOLLARDA GÖREV YAPIYOR

Bu kapsamda Tekirdağ genelinde 94 trafik ekibi ve 445 trafik polisi görev yaparak uygulamaları denetliyor.

Öte yandan, tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için bazı taşımalara istisna getirildi. Yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları istendi.

Zorunlu hallerde ise söz konusu araçların, ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları şartıyla seyirlerine kontrollü izin veriliyor.

