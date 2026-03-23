Rapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yapan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturma genişliyor. Cinayetin aydınlatılması için yapılan çalışmalarda aralarında türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Azmettirici iddiasıyla gözaltında tutulan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi de dahil tüm şüphelilerin telefonları incelemeye alındı.

İstanbul Ümraniye'de 20 Mart Cuma günü 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kundakçı'yı sokmuştu.

İddiaya göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaşırken, açılan ateş sonucunda Kundakçı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

CANBAY ALEYNA'YI İŞARET ETTİ

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri harekete geçti. İlk olarak ifadesine başvurulan rapçi Canbay'ın "Eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi, içinden inip cama tıkladı, sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir" dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU ÇIKTI

Cinayet Büro ilk olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kimliği tespit edildi. Şüpheli, iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıkarken, ekipler Aleyna için ek gözaltı talep etti.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 10 oldu.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEDE

Sabah'ta yer alan habere göre Kadayıfcıoğlu'nun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu'nun elinden de swap örneği alındı ve tüm şüphelilerin cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

ANNE KIZA AZMETTİRME İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri devam ederken, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası