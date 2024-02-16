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    Maden faciasında su ve toprağa siyanür karıştı mı? Bakanlık laboratuvar sonuçlarını açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Maden faciasında su ve toprağa siyanür karıştı mı? Bakanlık laboratuvar sonuçlarını açıkladı

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Erzincan'da altın madeninde meydana gelen heyelan faciası 'siyanür' tehlikesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Maden sahasında yapılan son ölçümlerde su ve toprak analizlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını bildirildi.

    Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan heyelan faciası sonrasında 'siyanür' endişesi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgeden alınan son numunelerle gerçekleştirilen son laboratuvar testlerinin sonuçlarını açıkladı.

    9 ALANDAN NUMUNE ALINDI

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Olayın yaşandığı andan itibaren mobil araçları ve denetim ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini belirten Akgün 9 farklı alandan numune alındığını söyledi.

    SU VE TOPRAKTA OLUMSUZLUK YOK

    Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün, son ölçümlerde su ve toprak analizlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

    Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün, "Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik." dedi.Maden faciasında su ve toprağa siyanür karıştı mı? Bakanlık laboratuvar sonuçlarını açıkladı

    Akgün, bu noktalarda her gün su, yer altı suyu ve toprak numunesi aldıklarını belirterek, aynı zamanda civar bölgedeki hava kalitesini de sürekli izlediklerini vurguladı.

    CİHAZIN YAKALAYAMAYACAĞI KADAR DÜŞÜK SEVİYEDE

    Ölçümlerle ilgili bilgi veren Akgün, şunları kaydetti:

    "Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgemiz vardı. Bu bölgelerde su akışı vardı, alınan tedbirlerle set yapılmak suretiyle, menfezin kapatılması suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi. Dolayısıyla dün ve bugün yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01'in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler. Belki sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz."

    Maden faciasında su ve toprağa siyanür karıştı mı? Bakanlık laboratuvar sonuçlarını açıkladı

    Mobil araçta bu ölçümleri yaptıklarını söyleyen Akgün, toprak ve ağır metal numunelerini de her gün akşam Ankara'daki Çevre Referans Laboratuvarı'na ve Bakanlık tarafından yetki verilen çevre laboratuvarlarına gönderdiklerini söyledi.

    Akgün, bütün ölçüm sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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