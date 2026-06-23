Mantar ararken buldu! Ölümden döndü: Ekipler imha etti
Sakarya'da mantar toplamak için ormanlık alana giden kişi ölümden döndü. Yerde bulduğu cismin eski bir el bombası olduğunu fark eden kişi ekiplere haber verdi. El bombası bölgeye gelen ekipler tarafından imha edildi.
- Mantar arayan bir kişi, Küçücek Bıçkıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda eski bir el bombası buldu.
- Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.
- Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) olay yerine yönlendirildi.
- Uzman ekipler, el bombasının tehlike arz eden yapısını güvenli bir alanda imha etti.
- Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayla ilgili olarak el bombasının bölgeye geliş nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden bir kişi, yerde eski bir el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT), el bombasını kontrollü şekilde imha etti.
MANTAR ARARKEN EL BOMBASI BULDU
Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Bıçkıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda mantar arayan bir vatandaş, yerde yapısı bozulmuş ve eski olduğu değerlendirilen bir el bombası fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
EKİPLER İMHA ETTİ
Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmezken, durum uzman ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) yönlendirildi. Olay yerine ulaşan uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, tehlike arz eden eski el bombası güvenli bir alanda kontrollü şekilde imha edilerek etkisiz hale getirildi.
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İNCELEME BAŞLATILDI
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, el bombasının bölgeye nasıl ve ne şekilde geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.