"Bahar geldi” diye düşünenler yanıldı. Mart yine kapıdan baktırdı. Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirenler kar sürpriziyle karşılaştı. Sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Kaz Dağlarında muhteşem manzara oluştu.

Mart ayında doğuda kar yağışı çok alışılmadık bir olay değil ama yurdun batı ve güney kesimleri de martta kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu ve Düzce’de Ramazan Bayramı’nın birinci günü vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, tabii güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası’nda kar yağışının ardından kış manzarası oluştu. Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı yaylada kampçılar ve karavan tutkunları, Topuk Yaylası Göleti çevresinde doğayla iç içe vakit geçirdi.

Tekirdağ’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Ganos Dağı ve çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Martta kar bereketi! Bahar bayramında ülke beyaza büründü

Bursa’da ise Karayolları ve belediye ekipleri, Uludağ’a ulaşımı sağlayan güzergâhta kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları açık tutmaya çalıştı.

Balıkesir’de Kazdağlarında kar dolayısıyla kartpostallık manzaralar oluştu.

Öte yandan, Adana’nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu, sürücüler yollarda dikkatli ilerledi. Vatandaşlar, mart ayında yağan karın bereket getirdiğini ifade ettiler.

