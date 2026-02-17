Diyarbakır merkezli Samsun ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı düzenlenen 'Kadraj' operasyonunda, masaj salonu görünümlü fuhuş ağı çökertildi. Gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelilerin görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhşa yer ve imkân sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi.

5 MASAJ SALONU MERCEK ALTINA ALINDI

Bu kapsamda 5 masaj salonu ve 18 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü. Şüpheli şahısların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre işlem hacimlerinin yaklaşık 68 milyon TL olduğu belirlendi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere Samsun ve İstanbul illerini de kapsayan, toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 18 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli işlemler sonucunda 4 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri kararı verilirken 12 şüpheli ise tutuklandı.

