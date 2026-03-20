Türkiye’de vatandaşların taleplerini doğrudan iletebildiği TBMM Dilekçe Komisyonuna geçtiğimiz ay dikkat çeken başvurular geldi.

ESMA ALTIN - Komisyona bir ay içerisinde toplam 1.582 adet dilekçe ulaştı. Komisyona gelen ilginç taleplerinden bazıları şöyle:

● Engelliler ve refakatçileri için ücretsiz uçak bileti uygulaması yapılsın.

● “Yaratmak” kelimesi, inanç hassasiyetlerini zedelemesi sebebiyle beşerî eylemler için kullanılmasın.

● Toplum ahlakına zarar verdiği düşünülen diziler yasaklansın.

● Kadir Gecesi’nin ertesi günü resmî tatil ilan edilsin.

● Kabotaj bayramı tatil olsun.

● Acil servislerin yoğunluğunun internet üzerinden takibine imkân verecek bir sistem kurulsun.

● Kastamonu’nun Daday ilçesine Şehitler Diyarı ünvanı verilsin.

● Çanakkale, büyükşehir belediyesi yapılsın.

● Emlakçılık mesleği kaldırılsın.

● Başlık parası kaldırılsın.

● Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişler 34 plakalı araçlar için ücretsiz olsun.

● Kâşif mahkûmlar tespit edilerek desteklensin.

● Hurda araçlar için ÖTV muafiyeti uygulansın.

Meclis'ten talepler: Kuzenler birbirleri ile evlenmesin

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL’DAN

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuruların yüzde 82,39’u erkekler, yüzde 17,61’i ise kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

Başvuruların en çok yapıldığı illere bakıldığında ise, yüzde 21,73 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, onu yüzde 7,92 ile Ankara, yüzde 5,18 ile İzmir takip etti.

