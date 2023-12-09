Meteorolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli geliyor (10 Aralık hava durumu)

9 Aralık 2023 23:42 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 23:49

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık 2023 hava durumu raporunu paylaştı. Son hava tahminine göre yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli geçeceğini bildirdi.

RÜGZAR KUVVETLİ ESECEK

Meteoroloji, rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 - 60 km/saat) eseceğini bildirdi. MGM, olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hususunda uyardı.

Meteorolojinin hava tahminine göre üke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile (Mardin hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji 3 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre Erzincan, Tunceli ve Sinop’ta şiddetli yağış bekleniyor.

10 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda, sağanak yağışlı havanın 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde etkili olacağını, 14 Aralık Perşembe günü ise yağışlı havanın etkisini yitireceği bildirildi.

Meteorolojinin hava durumu raporuna göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

BURSA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU 3°C, 9°C

Çok bulutlu , aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı