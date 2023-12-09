Meteorolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli geliyor (10 Aralık hava durumu)
Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu paylaştı. Meteorolojinin 10 Aralık hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını bildirdi. İstanbul'da ise akşam saatlerinde sağanak yağışlı hava görülecek. Üç il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte il il beklenen 10 Aralık hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık 2023 hava durumu raporunu paylaştı. Son hava tahminine göre yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli geçeceğini bildirdi.
RÜGZAR KUVVETLİ ESECEK
Meteoroloji, rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 - 60 km/saat) eseceğini bildirdi. MGM, olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hususunda uyardı.
Meteorolojinin hava tahminine göre üke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile (Mardin hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji 3 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre Erzincan, Tunceli ve Sinop’ta şiddetli yağış bekleniyor.
10 ARALIK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda, sağanak yağışlı havanın 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde etkili olacağını, 14 Aralık Perşembe günü ise yağışlı havanın etkisini yitireceği bildirildi.
Meteorolojinin hava durumu raporuna göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
BURSA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EDİRNE 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ADANA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANKARA 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU 3°C, 9°C
Çok bulutlu , aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 9°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM -1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
HAKKÂRİ -1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
MALATYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı