Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde hava kapalı ve yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar beklenirken, Meteoroloji çığ uyarısında bulundu. İstanbul dahil birçok kentte ise sağanak etkili olacak. İşte 17 Şubat 2023 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji 17 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu kar ve sağanak beklenen iller belli oldu. İstanbul dahil Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kar ve sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarında ise değişiklik beklenmiyor.

17 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğunu belirten Meteoroloji, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı