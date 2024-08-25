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Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum İskilip'te feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü dahil 13 kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi feci bir kaza meydana geldi.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan F.A.'nın (30) kullandığı 23 ACN 555 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada sürücü ve 12 işçi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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