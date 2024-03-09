MİT'in Mossad operasyonunda tutuklanan eski polisin ifadesi! Her şeyi itiraf etti

MİT'in operasyonu sonucu yakalanan 7 Mossad ajanından 6'sı tutuklandı. Şahıslar arasında bulunan eski emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk, Victoria kod adlı Mossad ajanından talimat aldığını itiraf etti. Ayberk; Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı dün akşam tutuklandı.

MOSSAD'A ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Operasyon kapsamında yakalanan eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in ifadesi ortaya çıktı. MOSSAD ile irtibatlı Ayberk; Victoria kod adlı Mossad ajanından talimat aldığını itiraf etti. Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

SIRBİSTAN'DA GÖRÜŞMÜŞ

MOSSAD casusu Ayberk’in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.

2019'DAN SONRA MADDİ DURUMU İYİYE GİTMİŞ

Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler. Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.