Millî Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı füze tehdidine karşı Adana İncirlik’te ek PATRIOT hava savunma sistemi konuşlandırıldığını duyurdu. Öte yandan Bakanlık, Kuzey Kıbrıs ve adanın güvenliğini sağlama kararlılığından ödün vermeyeceklerini vurguladı.

YEŞİM ERASLAN / İNCİRLİK ADANA - Millî Savunma Bakanlığı (MSB), bu hafta mesajlarını, Adana İncirlik’te yer alan Türk Üssü 10. Ana Jet Üs Komutanlığından verdi. Bakanlık yetkilileri, İran’dan ateşlenen ve hedefin Türkiye olduğu değerlendirilen füze saldırısının ardından Malatya’ya Almanya’daki NATO üssünden gönderilen PATRIOT hava savunma sistemi yerleştirildiğini hatırlattı.

Yetkililer, hava sahasının ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sisteminin daha Adana’da konuşlandırıldığını açıkladı.

"ÇEKİNMEDİK, ÇEKİNMEYİZ"

Kıbrıs Adası’nda yaşanan NOTAM krizine de açıklık getiren MSB “Türkiye, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmekte. KKTC’nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tam. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz” dedi.

