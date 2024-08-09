Nike'dan Türkiye kararı! İnternet satışlarını askıya aldı

Nike, yurt dışından gelen ürünlere getirilen yeni vergilendirme sistemi nedeniyle Türkiye'de internet üzerinden yapılan alışverişlerini durdurdu.

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Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye’deki, internet alışverişlerini askıya aldığını duyurdu. Nike, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

VERGİLENDİRME SİSTEMİ İNCELENİYOR

“Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz.

İNTERNET SİPARİŞLERİ DURDURULDU

Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.”