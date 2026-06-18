İyi Parti'den CHP'ye geçen Nimet Özdemir dün partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Kulislerde konuşulanlara göre Özdemir'in gelecek hafta AK Parti'ye katılması bekleniyor. Eğer iddialar doğrulanırsa Özdemir, 3 yıl içinde 3'üncü parti geçişini yapmış olarak ilginç bir istatistiğe imza atacak.

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna dönmesiyle hareketli bir dönem geçiren CHP'de bir istifa daha yaşanmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Meclis Başkanlığı'na dilekçesini sunan Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullanmıştı. Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 137'ye düşmüş, bağımsız milletvekili sayısı da 10'a yükselmişti.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

İstifa sonrası TBMM'nin sitesinde Özdemir'in partisi 'Bağımsız' olarak güncellendi. Özdemir'in yeni yol haritası merak edilirken, kulislerden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Nimet Özdemir iddiası gündem oldu! 3 yılda 3'üncü partiye geçiş hazırlığı

3 YIL İÇİNDE 3'ÜNCÜ PARTİ

Özdemir'in gelecek hafta AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Eğer bu iddia gerçekleşirse Özdemir, 3 yıl içinde 3 parti değiştirerek ilginç bir istatistiğe imza atmış olacak.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ

Özdemir, İyi Parti'den İstanbul milletvekili seçildikten sonra 24 Temmuz 2024'te partisinden istifa etmişti. Özdemir o dönem yaptığı açıklamada "Siyasi hayatımın başlangıç noktası olan ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İyi Parti'den gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" demiş ve sonrasında CHP saflarına katılmıştı.

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