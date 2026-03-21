Ordu Valiliği, Ünye ilçesinde kıyıya vuran, aktif ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen deniz aracının imha edildiğini bildirdi. İmha işlemi kıyıdan yaklaşık 4 kilometre açıkta gerçekleştirildi.

Ordu'da kıyıya vurmuştu! Denizde böyle imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Yüceler Mahallesi'nde dün öğleden sonra insansız deniz aracının kıyıya vurduğu ifade edildi.

AKTİF VE MÜHİMMAT YÜKLÜ

Açıklamada, "21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında İstanbul S.A.S Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildiğinden, sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin çalışması sırasında kıyıdaki evlerin tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

