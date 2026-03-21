Ordu'da kıyıya vurmuştu! Denizde böyle imha edildi
Ordu Valiliği, Ünye ilçesinde kıyıya vuran, aktif ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen deniz aracının imha edildiğini bildirdi. İmha işlemi kıyıdan yaklaşık 4 kilometre açıkta gerçekleştirildi.
Ordu Valiliği, Ünye ilçe sahilinde kıyıya vuran ve aktif olduğu, mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.
- İnsansız deniz aracı, Yüceler Mahallesi'nde kıyıya vurdu.
- İstanbul S.A.S Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildi.
- Cihaz, sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.
- Ekiplerin çalışması sırasında kıyıdaki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ordu Valiliği, Ünye ilçe sahilinde bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Yüceler Mahallesi'nde dün öğleden sonra insansız deniz aracının kıyıya vurduğu ifade edildi.
AKTİF VE MÜHİMMAT YÜKLÜ
Açıklamada, "21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında İstanbul S.A.S Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildiğinden, sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin çalışması sırasında kıyıdaki evlerin tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.
