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Oylar eşit çıkmıştı: Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Oylar eşit çıkmıştı: Ardahan Çıldır&#039;da seçim sonuçlarına itiraz

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan Çıldır'da AK Parti ve CHP'nin seçim sonuçları eşit çıktı. Bunun üzerine CHP'nin adayı 'bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı' gerekçesiyle itiraz etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Aygün, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi.

Azizoğlu da yarın tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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