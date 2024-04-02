Oylar eşit çıkmıştı: Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Nisan 2024 09:04 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 09:06 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Ardahan Çıldır'da AK Parti ve CHP'nin seçim sonuçları eşit çıktı. Bunun üzerine CHP'nin adayı 'bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı' gerekçesiyle itiraz etti.