İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Adıyaman'a geldi! Halk buluşmasına ilgi gösterilmedi
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, felaketten etkilenen illerden olan Adıyaman'a geldi. Özel'in halka hitap programına vatandaşların ilgi göstermediği görüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a geldi.
Özgür Özel, deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreninin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.
PROGRAMA AZ SAYIDA KİŞİ KATILDI
CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programına az sayıda kişi katılması dikkat çekti.
Vatandaşların ilgi göstermediği program dron kamerasıyla havadan da görüntülendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR