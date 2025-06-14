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RTÜK Başkanı Şahin'den İsrail-İran uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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RTÜK Başkanı Şahin&#039;den İsrail-İran uyarısı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından yayılan dezenformasyon içeriklerine ilişkin yayıncıları uyardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a saldırmasının ardından bazı yayın mecralarında yer alan dezenformasyonlara ilişkin yayıncılara uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır" diyen Şahin, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ettiklerini belirtti.

"NE BASIN ETİĞİYLE NE DE YAYINCILIK AHLAKIYLA BAĞDAŞIR"

Bazı yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam'ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesinin basın özgürlüğü değil toplumsal huzura kast olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır. Yayıncılarımızı tekrar ve açık şekilde uyarıyoruz. Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır. Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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