Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çevrim içi ortamda çocukların cinsel istismarı ve taciziyle mücadele kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda Samsun’da 12 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından suçu önlemeye yönelik resen yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya platformunda birçok farklı grupta bir kişinin çocuk pornografisi içerikli materyallerin satışını yaptığı belirlendi.

SAMSUN'DA 12 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine 2 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde 78 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Samsun genelinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltındaki 1 şüphelinin ise rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

