Şeyma Döğücü 'aşağılık iftira' dedi, ateş püskürdü: Hukuk önünde hesap verecekler

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, belediye binasında 'jakuzi' bulunduğu iddialarının ardından harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Döğücü, "Gerekli hukuk savaşımı başlatıyorum. Bu trollerin karşısında dik duracağım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe'de koltuk el değiştirdi, belediye AK Parti'den CHP'ye geçti. Seçimlerin üzerinden bir hafta geçmeden belediyeye dair tartışmalar sosyal medyanın gündemine düştü.

CHP'ye yakın siyaset bilimci Necati Özkan, eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün Sancaktepe Belediyesi’nin başkanlık katına dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metre kare mutfak yaptırdığı öne sürdü. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Şeyma Döğücü, CHP'li Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'e seslendi ve canlı yayın yaparak mevzuyu temizlemesini istedi.

Bu açıklamanın ardından Döğücü'den yeni bir hamle daha geldi.

"GEREKLİ HUKUK SAVAŞIMI BAŞLATIYORUM"

Necati Özkan'ın 'Jakuzi' iddialarını 'Aşağılık iftiralar' olarak nitelendiren Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Ben de gerekli hukuk savaşımı başlatıyorum. Bu trollerin karşısında dik duracağım.

Bu yalanların kaynağı, bu yalanları yayanlar, aşağılık iftiranın daha çok yayılması için reklam verenler, buna İBB'nin parasını harcayanlar ve tüm diğer operasyon ayakları hukuk önünde hesap verecek.

Kamuoyuna saygılarımla."