İyi Parti'nin itirazı sonrası sürpriz sonuç! Onlarca sandık açıldı, AK Parti'nin oyları arttı

İyi Parti'nin itirazları sonrası Ordu'da sandıklar yeniden sayıldı, 54 sandıkta geçersiz oyların yapılan tekrar sayımında AK Parti’nin oyları arttı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok parti, birçok şehirde sonuçlara itiraz etti. O illerden birisi de Ordu oldu. İyi Parti, Ordu'nun ilçelerinde çıkan seçim sonuçlarına itiraz edince ortaya sürpriz bir sonuç çıktı.

İyi Parti’nin itirazları sonucu Çatalpınar’da 20 sandıkta geçersiz oyların yapılan sayımında AK Parti’ye 9 oy daha çıkarken, İyi Parti'ye 2 oy çıktı. Fatsa’da itiraz edilen iki sandıkta geçersiz oyların sayımında ise AK Parti’ye 3, İYyiParti'ye 1, Yeniden Refah Partisi'ne 1, DEM Parti’ye 1 oy çıktı.

BİRÇOK İLÇEDE AK PARTİ'NİN OYU ARTTI

İkizce’de 6 sandıkta geçersiz oyların sayımında AK Parti’ye 2 oy daha çıktı. Kabataş ilçesinde İyi Parti tarafından itiraz edilen 12 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayımında AK Parti’ye 9, İyi Parti'ye 4 oy çıkarken, Mesudiye’de toplam sandık olan 10 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayımında AK Parti’ye 4 oy daha çıktı.

Perşembe’de İyi Parti'nin itirazı üzerine 4 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayımında ise AK Parti’ye 15 oy çıktı. Sayımda İyi Parti'ye 5, CHP’ye 4, Yeniden Refah Partisi'ne 1 ve DEM Parti'ye 1 oy çıktı.

Ünye’de İyi Parti'nin itiraz ettiği 3 sandıkta geçersiz oyların yapılan sayımında ise AK Parti’ye 2 oy daha çıktı.

Öte yandan Kumru, Gülyalı, Gölköy ve Çamaş ilçelerinde oy sayımı aynı kaldı.