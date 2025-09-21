Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Terör ideolojisi müfredat oldu! PYD, Kürtlerin hafızasını siliyor

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, dil reformu adı altında hazırladığı müfredatı okullara dayattı. Latin harflerine geçmeyi de planlayan örgütün kitaplarında Öcalan’a övgü, Peygamber’imize ve dinimize hakaretler var.

YILMAZ BİLGEN - Suriye’nin kuzeyinde devlet hayalleri kuran PKK uzantısı PYD/YPG, kontrolü altında tuttuğu bölgelerde ‘terör müfredatı’nı dayatıyor. Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde 100’den fazla okulda Suriye Eğitim Bakanlığının müfredatı yasaklandı. Ders kitaplarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan kurtarıcı gibi gösteriliyor. Ülkedeki Araplarla irtibatı koparmak için Latin harflerine geçiş hazırlıkları yapılıyor. Rakkalı hukukçu Ekrem Dede bölgede tabelaların da değiştirilmeye başlandığı bilgisini verdi.

SKANDAL İFADELER

Ekrem Dede “Türkiye’de yıllardır köy, kasaba, meydan sömürüsü yapan terör örgütü, Suriye’nin yüzlerce yıllık köy, şehir ve meydanlarının ismini değiştiriyor. Şam’ın müfredatını reddederek öğretim kadrolarını kovdular. Baştan sona Öcalan, YPG, PKK propagandasının yapıldığı yeni ders kitaplarında skandal ifadeler bulunuyor. Yüzde 90’ı Arap ve Müslüman olan beldelerde İslamiyet’e ve Peygamber’imize hakaretler ve dinin bilime aykırı olduğu gibi ifadeler içeren kitaplar okutuluyor” dedi.

ÜNİVERSİTE DEĞİL KAMP

Araştırmacı Ali Akbaş da “Bölgedeki Fırat Üniversitesi’nin adını Rojava Üniversitesi diye değiştirip ideolojik kamplara dönüştürecekler. Halkın kimliğine, kültürel dokusuna ve sosyal hayatına doğrudan müdahale ediyorlar. Çocuklara ve gençlere evrensel eğitim standartlarından uzak, ideolojik bir müfredat dayatılıyor. Eğitim üzerinden yürütülen bu siyasi mühendislik, yalnızca bugünün toplumsal dokusunu değil, Suriye’nin yarınını da hedef alıyor” diye konuştu.

Örgütün baskılara 2022’de başladığına işaret eden Akbaş, karşı gelen okulların eğitimcilerine hapis cezaları verildiğini söyledi. Akbaş, bölge halkının Şam’dan yardım talebinde bulunduğunu da aktardı.

İSLAMİYET'E SAVAŞ

Kürt araştırmacı Müfid Yüksel de olayın temelinde Kürt sokağından İslam’ı kovma girişimi olduğunu söyledi. Kürtlerle İslam dünyası arasında kapanması güç uçurumlar açma stratejisi güdüldüğünü belirten Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

İsrail ve ABD’nin, Kürtleri haçlı gücüne dönüştürerek İslam’a karşı kullanmak istediğini biliyoruz. Bölgeden bütün İslami gruplar tasfiye edildi. Küresel güçlerin Suriye, İran, Irak ve Lübnan ile ilgili hesapları zaten çok açık. Hiçbir gizli saklısı kalmayan Siyonizm kuşağında Kürtleri kurşun asker hâline getirmek adına dil ve din unsuru yok ediliyor. Gasbedilen Suriye topraklarında sözde dil reformu ile eğitim, ilkokuldan üniversiteye kadar Botani lehçesinde olacak. Bütün resmî kurumlarda aynı dil mecburi hâle getirilecek. Dil ve din reformunun daha sonra Barzani ve Talabani bölgelerine taşınması planlanıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
