İstanbul'da trafik yoğunluğundan bunalan birçok çalışan, saatlerce yolda kalmamak için gün doğmadan evden çıkıyor. İş yerlerine yakın noktalara erken ulaşan sürücüler, mesai başlayana kadar araçlarında uyuyarak dinlenmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tabloyu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde gündeme taşıdı.

İstanbul'da her geçen gün büyüyen trafik sorunu, çalışanların günlük alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı.

Özellikle kentin uzak ilçelerinde yaşayan ve iş merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde çalışan vatandaşlar, saatler süren trafik çilesinden kaçabilmek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Trafikten kaçıp arabada uyumak zorunda kalan İstanbullu için Erdoğan'dan net mesaj: Bu eziyeti bitireceğiz

İŞ YERİNİN SOKAĞINDA UYUYORLAR

Habertürk'ün haberine göre, birçok çalışan artık sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıkıyor. İş yerlerine yakın bölgelere erken saatlerde ulaşan sürücüler, mesai başlayana kadar araçlarında dinleniyor, kimi zaman da kalan uykularını otomobillerinde tamamlıyor.

Trafikten kaçıp arabada uyumak zorunda kalan İstanbullu için Erdoğan'dan net mesaj: Bu eziyeti bitireceğiz

Özellikle Maslak, Levent, Ataşehir, Ümraniye çevresindeki iş bölgelerinde sabahın erken saatlerinde park halindeki araçlarda uyuyan çalışanlar dikkat çekiyor. Vatandaşlar, yoğun trafik nedeniyle evden normal saatlerde çıkmaları halinde iş yerlerine geç kaldıklarını, bu nedenle uykularından fedakarlık ederek yola erken çıktıklarını belirtiyor.

Trafikten kaçıp arabada uyumak zorunda kalan İstanbullu için Erdoğan'dan net mesaj: Bu eziyeti bitireceğiz

ERDOĞAN: TRAFİĞİ RAHATLATACAĞIZ

İstanbul'daki bu dikkat çekici tablo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Trafikten kaçıp arabada uyumak zorunda kalan İstanbullu için Erdoğan'dan net mesaj: Bu eziyeti bitireceğiz

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, kentteki trafik sorununa değinerek, "İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işe geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek" ifadelerini kullandı.

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