KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile tam koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurgulayarak Rum kesimine sert mesaj gönderdi: “Türkiye Ada’nın garantörü, diğer ülkelerin statüsü ne?”

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile her konuda koordinasyon içinde olduklarını ve söylem birliği sağladıklarını söyledi.

Bölgesel krizlere rağmen Türkiye’nin herkesle görüşebilmesinin çok önemli olduğunu ve bu durumun Türkiye’nin pozisyonunu her geçen gün daha güçlendirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, Rumlar’ın Türk F-16’larına yönelik eleştirileri için de, “Türkiye Cumhuriyeti, Ada’nın tamamının garantörü olan bir ülke. Peki Fransa ne? Hollanda ne? Hangi statüye sahipler Ada açısından baktığımızda?” dedi.

ARTIK GERÇEKLERİ GÖRÜN

Erhürman, Rum kesimine askerî yığınaklara da dikkat çekerek, Rumlara şu mesajı gönderdi:

Bugüne kadar aldığın kararlar, yaptığın anlaşmalar ve kurduğun ittifaklar dolaysıyla güvende hissetmiyorsun aslında. GKRY bir an önce maceracı tutumundan vazgeçmeli ve gerçekleri görmeli. GKRY’nin davetiyle buraya gelmiş olan askerî enstrümanların kalıcı olacağını düşünmediğim gibi olmaması gerektiğini çok açık söylüyorum.

