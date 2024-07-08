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Türk Komandosunun Irak'ın kuzeyine indiği sahneler nefes kesti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türk Komandosunun Irak&#039;ın kuzeyine indiği sahneler nefes kesti
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı Türk Komandolarının Irak'ın kuzeyine indiği anlara ait görüntüleri paylaştı! Sahneler nefes kesti.

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan Türk ordusu Irak'ın kuzeyinde dikkat çeken tatbikatlarını sürdürüyor. Yaz aylarında PKK/YPG terör örgütüne yönelik büyük bir operasyon yapılması beklenirken, Türk komandolarının gerçekleştirdiği tatbikat nefes kesti.

TÜRK KOMANDOLARI NEFES KESTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Türk komandolarının Irak'ın kuzeyinde zorlu arazi şartlarında indiği görüntüleri paylaştı. 

"Kilit kapanıyor!" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Hava hücum harekâtında tahliye halatı ile (Fast Rope) zorlu araziye komando indirme. Irak’ın Kuzeyi" ifadeleri kullanıldı.

Nefes kesen anın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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