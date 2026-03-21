Türk tatilciler Midilli'de mahsur kaldı! Yunanistan'da grev krizi
Midilli Adası’nda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle hayvancılık ürünlerine yönelik kapsamlı kısıtlamalar getirildi. Karar sonrası bölgedeki çiftçiler grev kararı alırken, Türk tatilciler eylemlerden dolayı Ada'da mahsur kaldı.
Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, adada şap hastalığı salgını nedeniyle greve giden Midilli çiftçilerin başlattığı eylemler nedeniyle adada mahsur kaldı.
Midilli Adası'nda şap hastalığı salgını nedeniyle çiftçiler greve gitti. Limanın içinde de eylem yapan çiftçiler, limanın girişini ellerinde sopalarla kapatarak, Ayvalık ve Aliağa'ya dönmek isteyen feribotların iskeleden ayrılmasına engel oldu.
Hindistan'da 'Hind Rajab' sansürü! Filistinli kızın hikayesini anlatan film engellendi
TÜRK TATİLCİLER MAHSUR KALDI
Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, eylemler nedeniyle adada mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, çiftçilerin liman içindeki Türk tatilcilerinin sadece iki feribotla geri dönmesi şartıyla Türkiye'ye dönmelerine izin verdikleri, ancak liman dışında kalan Türk tatilcilerin ise limana sokulmamalarına yönelik eylemlerini sürdürdükleri öğrenildi.