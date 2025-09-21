Türkiye'den 3 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin memnuniyet mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarına ilişkin, "Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin'i tanıyan ülkelerin, tarihin doğru tarafında yer aldığını belirten Duran, bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin'in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Duran, şunları kaydetti: