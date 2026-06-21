Açılışını 2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı bir günde 10 binden fazla yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Türkiye'nin en yeni metrosu Halkalı-Arnavutköy Hattı, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın tamamını 44 bin 109 kişi kullandı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Haziran’da açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan Halkalı-Arnavutköy hattının, ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

Türkiyenin en uzun metrosu Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’ndan zirve başlangıç! İlk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi

10 BİN 21 YOLCU KULLANDI

Uraloğlu, "Türkiye'nin en yeni metrosu Halkalı-Arnavutköy Hattı, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın tamamını 44 bin 109 kişi kullandı” dedi.

Türkiyenin en uzun metrosu Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’ndan zirve başlangıç! İlk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi

31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini de hatırlatan Uraloğlu hatta ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu'nun son halkası olduğunu belirtti.

Türkiyenin en uzun metrosu Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’ndan zirve başlangıç! İlk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi

5 YENİ İSTASYON

Uraloğlu, 22 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyonun da hizmet vermeye başladığına dikkati çekti: Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy güzergahında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete aldık.

Türkiyenin en uzun metrosu Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’ndan zirve başlangıç! İlk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi

GÜNLÜK 37 BİN 500 YOLCU

Uraloğlu, bugüne kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy güzergahındaki 47 kilometrelik bölümde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun yaklaşık iki katına denk gelen 33 milyon yolcuyu taşıdıklarını belirti. Uraloğlu 5 istasyon sayesinde Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşın doğrudan Halkalı-Gayrettepe güzergahında seyahat edebileceğini aktardı.

Türkiyenin en uzun metrosu Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’ndan zirve başlangıç! İlk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi

57 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Uraloğlu, şunları açıkladı:

Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'yla, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu'yla, Halkalı Stadı İstasyonu'nda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu'yla, Halkalı İstasyonu'nda da yüksek hızlı tren hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı -Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk'ü 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane'yi 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe'yi 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ı 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahını 48 dakikada kat edecek.

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