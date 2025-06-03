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Türkiye'nin konuştuğu Marmaray’daki yumruk olayında yeni gelişme! Genç kız harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye günlerdir Marmaray’da 2 çocuğuyla birlikte yolculuk yapan Deniz Eroğlu’nun yumruklu saldırıya uğramasını konuşuyordu. Eroğlu'nun yaşadığı saldırı öncesinde 18 yaşındaki bir genç kızla tartıştığı ve hakaret ettiği iddia edilmişti. Genç kızın, Eroğlu hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul Maltepe’de 30 Mayıs Cuma günü, 2 çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen baba Deniz Eroğlu, tartıştığı E.D. (50) isimli yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan E.D. tutuklanırken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yumruklu kavga olayından önce baba Deniz Eroğlu’nun tartıştığı ve hakarette bulunduğu öne sürülen 18 yaşındaki genç kız, baba Deniz Eroğlu’dan şikayetçi oldu.

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray’daki yumruk olayında yeni gelişme! Genç kız harekete geçti - 1. Resim

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu olayla anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcuların tartışmaya müdahale ettiği, genç kızın ise ağlayarak istasyondan çıkış yaptığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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