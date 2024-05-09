Yeni mülakat sistemi taslağı ortaya çıktı! İşte tüm detaylar
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
20 bin atama müjdesinin ardından, yeni mülakat sisteminin taslağı ortaya çıktı. Buna göre adaylar 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Öğretmen adaylarına birer kod verilecek ve heyet tarafından kimlikleri bilinmeyecek. Ayrıca adaylar salondan çıkmadan puanını öğrenecek.
KİMLİK YERİNE KOD!
KONULAR ÖNCEDEN VERİLECEK
Öte yandan öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.
PUANINI, ODADAN ÇIKMADAN ÖĞRENEBİLECEK
Aday, kendisine yöneltilen sorular ve verdiği cevapları imzalayacak. Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi