Zeytinburnu’ndaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Patlayan kutunun içinde bakın ne varmış
Zeytinburnu’nda bir sitede kuryenin getirdiği patlayan şüpheli paketin, patlama anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 2 güvenliğin yaralandığı faciada, bomba gibi patlayan kutunun içinde havai fişek olduğu öğrenildi. İşte o korkunç anlar…
- Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bir sitede kargo patlaması meydana geldi.
- Patlamada iki güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve taburcu edildi.
- Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde paketin bomba gibi patladığı anlar yer aldı.
- Güvenlik görevlilerinin şüphelenip paketin lobide açılmasını istemesiyle olayın yaşandığı belirtildi.
- Patlayan paketin içinde havai fişek olduğu açıklandı.
- Olayı önleyen güvenlik görevlileri firma tarafından ödüllendirildi.
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede Pazar günü korkunç bir patlama meydana gelmişti. Sitedeki danışma önüne gelen kargo görevlisi, getirdiği paketi teslim ettiği sırada paket aniden bomba gibi patlamıştı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Sesi duyan site sakinleri büyük korku yaşarken, patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Güvenlik görevlileri hastaneden taburcu edilirken, feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
BOMBA GİBİ PATLADI
Görüntülerde paketin adeta bir bomba gibi patladığı anlar yer aldı. Paketin adeta bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı görüldü. Yaralanan görevlilerin ise büyük bir korkuyla kaçtıkları anlar görüntülere yansıdı.
“KULAĞIMDA BİR HASAR OLDU”
Güvenlik görevlisi Harun Arkın, korku dolu o anları şöyle anlattı:
Kurye geldi, daireyi söyledi. Ben kutu geldiğinde kuryenin üstünde herhangi bir şirketin arması yoktu. Ben de olaydan şüphe ettim. Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi inceldiği gibi patlama meydana geldi. Gözümde ufak bir hasar var. Kulağımda bir hasar oldu. Çok şükür şu an sağlık durumum iyi.
“KURYEDEN ŞÜPHELENDİK"
Olay anında orada bulunan diğer güvenlik görevlisi Berra Köse, ise “Biz paketten şüphelenince arayıp kendisini lobiye davet ettik. Daire sakini paketi lobide açmayı denedi. Ve olay gerçekleşti. Gelen kuryeden şüphelendik" dedi.
İÇİNDE HAVAİ FİŞEK VARMIŞ
Öte yandan faciayı önleyen güvenlik görevlileri, firma tarafından ödüllendirildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, paketin içinde havai fişek olduğunu söyledi.