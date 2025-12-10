Resmi Gazete'nin 10 Aralık 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Yeni yönetmelikler başta olmak üzere tebliğler ve atama kararları resmen yürürlüğe girdi.

10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de, hakim ve savcı atamalarıyla ilgili önemli kararlar duyuruldu. Bu kapsamda ataması gerçekleşen isimlerin görev yerleri de belli oldu.

10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber hakim ve savcı atamalarının listesi belli oldu.

10 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Millî Savunma Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

– Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/116, K: 2025/151 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/59 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/60 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/61 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/62 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/63 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/64 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

