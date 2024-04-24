2024 YDS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme:

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2024-YDS/1 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Peki, YDS 1 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Detaylar haberimizde...