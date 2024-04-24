Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2024 YDS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

2024 YDS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 YDS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024-YDS/1 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Peki, YDS 1 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2024 YDS 1 ne zaman açıklanacak, sorusu cevap buldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. 2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ulaşabilir.

24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavının sonuçları online sistem üzerinden öğrenilebilir.

ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilirsiniz.

Adaylara ekstra sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2024 YDS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
52 saattir hizmet yok! AK Parti'den İBB'ye metro tepkisi: Temas yok toslama varGalatasaray'a rekor bonservis kazandıracak! İngiliz devi Barış Alper Yılmaz için İstanbul'da
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu pazar 'seçim' olsa anketinden AK Parti 32,2 CHP 26,5 oy oranı aldı - HaberlerBu pazar 'seçim' olsa anketinden AK Parti 32,2 CHP 26,5 oy oranı aldıDevrim Akyıl ile Ebru Baki arasındaki tartışma enflasyon ve kur üzerinden çıktı - HaberlerDevrim Akyıl ile Ebru Baki arasındaki tartışma enflasyon ve kur üzerinden çıktıKayıp ekonomist Korhan Berzeg'in hayatı ve biyografisi - HaberlerKayıp ekonomist Korhan Berzeg'in hayatı ve biyografisiEURO 2024'te düdük çalacak hakemler maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak - HaberlerEURO 2024'te düdük çalacak hakemler maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacakEURO 2024'te yer alan 19 hakemden biri Türk olacak - HaberlerEURO 2024'te yer alan 19 hakemden biri Türk olacakFenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da oynanacak - HaberlerFenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...