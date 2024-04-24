2024 YDS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı
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2024-YDS/1 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Peki, YDS 1 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
2024 YDS 1 ne zaman açıklanacak, sorusu cevap buldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. 2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı haberimizde...
24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ulaşabilir.
24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavının sonuçları online sistem üzerinden öğrenilebilir.
ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilirsiniz.
Adaylara ekstra sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi