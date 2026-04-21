ABİ dizisi 21 Nisan 2026 tarihli ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin bu akşam ekrana gelmemesi, izleyicilerin dikkatini yayın akışındaki değişikliğe çevirdi.

ABİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

ABİ dizisi 21 Nisan 2026 Salı akşamı ATV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin yeni bölümü yerine farklı bir yayının planlanmış olması, izleyiciler arasında “ABİ dizisi bu akşam yok mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Kanalın güncel yayın programına göre dizi bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Dizinin bu akşam yayınlanmamasıyla birlikte izleyiciler, hem yayın akışındaki değişikliğin nedenini hem de yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Özellikle son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölüm beklentisi daha da artmış durumda.

ABİ DİZİSİ NEDEN YOK?

ABİ dizisi, bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması nedeniyle ekrana gelmiyor. Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor.

ABİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ABİ dizisinin 14. yeni bölümünün 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Tarih, kanal ve yapım ekibi tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda netleşecek.

Yayın akışında yaşanan bu haftalık değişikliğin ardından dizinin önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor. İzleyiciler, yeni bölüm tarihiyle ilgili güncel gelişmeleri ATV yayın akışı üzerinden takip ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Doğan’ın ağır yaralı şekilde yalıda gözlerini açmasıyla birlikte hikayede gerilim yükseldi. Aile içindeki dengeler sarsılırken, Melek’in Yılmaz ile evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Doğan’ın kardeşini korumak adına aldığı kararlar, olayların seyrini değiştirdi.

Öte yandan Tahir’in baskısıyla gerçekleşen nikah sahnesi ve ardından gelen gelişmeler dikkat çekti. Adliyede yaşanan kritik anlar ve Tahir’in ifadesini değiştirmesiyle Doğan’ın özgürlüğüne kavuşması, hikayede yeni bir dönemin kapısını araladı. Ancak bu gelişmeler, karakterler arasındaki çatışmayı daha da derinleştirdi.

21 NİSAN 2026 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Konyaspor - Fenerbahçe

22:40 A.B.İ. (13. Bölüm)

02:00 Ateş Kuşları

Haberle İlgili Daha Fazlası