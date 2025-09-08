Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic kimdir?

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra takımı emanet edeceği ismi arıyor. Adı sarı-lacivertli takımla anılan 42 yaşındaki teknik direktör Edin Terzic'in hayatı ve mesleki kariyeri merak ediliyor.

Peki, Hırvat asıllı Alman teknik direktör Edin Terzic kimdir, daha önce hangi takımları çalıştırdı?

EDİN TERZİC KİMDİR?

Edin Terzic, 30 Ekim 1982 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Almanya’nın alt liglerinde santrafor olarak başlayan Terzic, Borussia Dröschede’de oyunculuk kariyerine noktayı koydu.

Futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlüğe adım atan Edin Terzic, Borussia Dortmund altyapısında çalıştıktan sonra Slaven Bilic’in yardımcısı olarak Beşiktaş ve West Ham United takımlarında görev aldı. 2018 yılında UEFA Pro Lisansı’nı alan Terzic, teknik direktörlük kariyerinde önemli bir avantaj yakaladı.

EDİN TERZİC HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2020 yılında Borussia Dortmund’da geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Edin Terzic, 2021’de takımını DFB-Pokal zaferine götürdü. 2022-2024 yılları arasında Dortmund’un başında yer alan Terzic, takımını bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyarak tarihe geçti.

Almanya futbolunun önde gelen figürlerinden biri haline gelen Edin Terzic, 2025 yılı itibarıyla futbol yorumculuğu yapıyor.