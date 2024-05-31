Afrika kıtasında olan Ruanda'da son verilere göre nüfusun %93,4'ü Hristiyan inancına mensup

Resmî adı ile Ruanda Cumhuriyeti olan ülkenin son zamanlarda gündemde yer almasının üzerin Ruanda nerede, Müslüman mı gibi soruları gündeme geldi. Afrika kıtasında yer alan ve denize kıyısı olmayan ülke ile ilgili araştırılanlar arasında yer alan nüfusu kaç, dini nedir gibi soruların cevaplarını derledik.

Sınır komşuları arasında Uganda, Tanzanya, Burundi yer alan ülkenin son günlerde gündemde yer almasının üzerine Müslüman olup olmadığı araştırıldı. İşte Ruanda'nın nüfusuna dair bilgiler.

Ülkenin başkenti Kigali olurken, engebeli yapısı sebebiyle bin tepeli ülke olarak da adlandırılıyor. Toplamda 893 km sınırın 290 km'si Burundi, 217 km'si Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 217 km'si Tanzanya ve 169 km'si Uganda'dan oluşuyor.

Genel olarak derin vadiler ve kesilmiş dağlık olan ülkede ortalama yükseklik 1.500 m olurken en yüksek noktası 4.507 ile Kongo Cumhuriyeti sınırında yer alan Virunga volkan dağının bir kısmı olan Karisimbi Dağı oluşturuyor.

2012 yılı resmi sayım sonuçlarına göre son sayımda 10,515,973 nüfus kaydedildi. 2022 yılı tahmin sayım sonuçlarına göre ise ülkede 13,173,730 nüfus kaydedildi. Ruanda, Afrika kıtasının nüfus yoğunluğu en fazla olan yerlerinden bir tanesi olurken başkentte en fazla seviyededir.

Son verilere göre yaş dağılımı şöyle:

0-14 yaş: %39.95 (erkek 2,564,893/kadın 2,513,993)

15-24 yaş: %20.10 (erkek 1,280,948/kadın 1,273,853)

25-54 yaş: %33.06 (erkek 2,001,629/kadın 2,201,132)

55-64 yaş: %4.24 (erkek 241,462/kadın 298,163)

65 yaş ve üzeri: %2.65 (erkek 134,648/kadın 201,710)

Ülkede genel olarak çoğunlukta olan Hristiyan dini olurken nüfusun 93,4'ünü kapsar. Katolik mezhebine mensup Hristiyanların oranı %49,5, protestan mezhebine mensup %39,4 ve diğer Hristiyan mezheplerine mensupların oranı da %4,5 düzeyinde olurken nüfusun %1,8 İslam dinine mensuptur.